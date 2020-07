Le Beerschot a préparé son match retour pour la montée contre OH Louvain en partageant samedi en match amical face à Courtrai (0-0). FC Malines-Seraing s'est soldé sur le même score.Bien qu'il se soit montré les plus dangereux, le Beerschot n'est pas parvenu à trouver la faille. Pourtant, les Rats ont touché deux fois les poteaux par Noubissi et Dom. Dans l'autre camp, Van Der Bruggen et Lepoint ont également eu l'occasion de battre Vanhamel mais ce dernier était bien vigilant. Le début de la seconde période a également été disputé à belle allure avant que le rythme ne baisse. Malgré tout les Kerels ont alerté la défense anversoise par Gueye et Moffi et les Rats ont failli surprendre les Kerels par Dom, Noubissi et Tissoudali. DC) Le FC Malines, qui avait un autre match au programme en soirée à OH Louvain, a fait match nul avec le FC Seraing, nouveau pensionnaire de la D1B. Le KVM a aligné une équipe de jeunes encadrés par Vanlerberghe, Van Damme et Van Cleemput. Lemoine a également reçu du temps de jeu. La rencontre a manqué de piment et les occasions de but ont été rares. (Belga)