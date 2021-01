Mouscron-Anderlecht s'est terminé par un partage 1-1 mardi. Contrairement à l'aller, les Hurlus ont mené à la marque grâce à Xadas (18e, 1-0) et les Mauves ont égalisé dans les arrêts de jeu par Lukas Nmecha sur penalty (90e+4, 1-1). Après 24 journées, Anderlecht (37 points) est 5e et Mouscron (25 points) 16e.Par rapport à l'équipe qui s'est imposée à Saint-Trond, Jorge Simão a remplacé Deni Hocko, suspendu, Fabrice Olinga et Christophe Lepoint par Jean Onana, Darly N'Landu et Beni Badibanga. A Anderlecht, Kemar Lawrence est revenu de suspension et Albert Sambi Lokonga, revenu de blessure, a pris la place de Josh Cullen laissé au repos. Mouscron a pris l'initiative bloquant Anderlecht dans sa zone. Pour s'en sortir, les Bruxellois ont tenté de passer au-dessus de la ligne médiane mais leurs attaquants ne pouvaient rien faire et le tir à distance de Sambi Lokonga n'a pas ennuyé Hervé Koffi (10e). Par contre, Xadas ne s'est pas fait prier pour profiter d'une mésentente entre Matt Miazga et Hannes Delcroix pour tromper Timon Wellenreuther (18e, 1-0). Après ce cadeau, Anderlecht s'est lancé dans une course-poursuite qu'il semblait avoir rapidement menée à bien mais le goal de Paul Mukairu a été annulé par le VAR pour un hors-jeu préalable de Francis Amuzu (22e). Malgré ses 67 pour-cent de possession de balle en première période et la bonne volonté du trio Anouar Ait El Hadj, Michel Vlap et Lokonga, Anderlecht n'est plus vraiment passé près de l'égalisation d'autant que Nmecha était bien coincé par Matias Silvestre et Saad Agouzoul. A la pause, Vincent Kompany a sorti Vlap et Mukairu pour Adrien Trebel et le nouveau venu Jacob Bruun Larsen (46e). Le Danois s'est directement mis en évidence en déviant de la tête un ballon pour Miazga, qui n'a pas cadré son envoi (48e). Anderlecht était revenu du vestiaire plein de bonnes intentions mais le tir de Lokonga était plutôt faiblard (57e) et Francis Amuzu a expédié le ballon dans les airs (60e) avant de céder sa place à Mohammed Dauda (63e). Landry Dimata est aussi monté au jeu à la place d'Ait El Hadj (77e) mais tout cela n'a pas procuré d'occasions aux visiteurs. Au contraire, sur un service de Serge Tabekou, Nuno Da Costa est arrivé un peu trop tard pour ajuster Wellenreuther (79e). La rencontre est malgré tout restée indécise en raison d'un rush final d'Anderlecht récompensé par un penalty pour une faute de Tabekou sur Dimata et transformé par Nmecha (90e+4, 1-1). (Belga)