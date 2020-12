Grâce à un doublé de Lukas Nmecha (18e, 58e sur penalty), Anderlecht a battu Ostende 2-1 mardi à l'occasion de la 17e journée du championnat de Belgique de football. Les Bruxellois ont terminé à dix suite à l'exclusion de Lucas Lissens dont c'était la première apparition (69e). Au classement, Anderlecht (29 points, 5e) revient sur OHL (4e), qui a partagé 2-2 plus tôt en soirée à Mouscron, et à un point de Charleroi (3e), vainqueur 3-4 au Cercle(18 points, 13e). Ostende (22 points), qui a réduit l'écart par Cameron McGeehan (83e), est 9e et Mouscron (14 points) 17e.Finalement, Vincent Kompany n'a pas pu compter sur Matt Miazga et Josh Cullen et les a remplacés par Lissens, 19 ans, et Ait El Hadj. Surprises également à Ostende où Kevin Vandendriessche et Fashion Sakala étaient absents. Ostende a tenté d'imprimer un rythme élevé en pressant Anderlecht haut. Mais les Kustboys ont vite compris qu'ils devaient mieux gérer leurs efforts d'autant qu'ils n'ont pas inquiété la défense anderlechtoise. Par contre, sur une bonne transition lancée par Albert Sambi Lokonga, Francis Amuzu a servi Michel Vlap dont le tir bien placé a été sauvé par Guillaume Hubert (17e). Mais le gardien ostendais a été moins maître sur un tir à distance de Nmecha, qui a profité d'une perte de balle des visiteurs devant leurs seize mètres (18e, 1-0). Anderlecht a alors pris le dessus et sous l'impulsion de Lokonga s'est lancé à la recherche d'un autre but. Mais trop approximatifs, les Bruxellois n'ont pas exploité une perte de balle d'Arthur Theate (39e). Jusqu'au repos, la rencontre s'est essentiellement déroulée au milieu bien que Makhtar Gueye ait eu l'occasion d'égaliser (42e). Au retour sur la pelouse, Ostende a relancé la rencontre mais le club côtier était loin de rééditer son début de rencontre. Anderlecht s'est vite sorti de ce pressing et à la suite d'une faute de Frederik Jakel, Paul Mukairu a reçu un penalty, transformé par Nmecha, dont c'était le 9e but (58e, 2-0). Mais avec Anderlecht, il faut toujours s'attendre à des surprises avant le coup de sifflet final. Alors qu'il s'était bien débrouillé jusque-là, Lissens a écopé d'une carte rouge pour avoir maltraité le tibia de Maxime D'Arpino (69e). Ostende a tiré profit de sa supériorité numérique et Timon Wellenreuther a sorti un tir de Theate (82e). Monté au jeu (71e), McGeehan a bénéficié d'une mésentente entre Bogdan Mykhaylichenko et Wellenreuther pour réduire l'écart (83e, 2-1). Anderlecht s'était compliqué la vie mais a tenu bon malgré quelques cafouillages devant son but. (Belga)