Anderlecht s'est imposé 0-2 sur la pelouse de Waasland-Beveren samedi lors de la 28e journée du championnat de Belgique de football. Les Mauves, 8e avec 40 points, peuvent toujours croire aux playoffs I, tandis que les Waeslandiens, 16e avec 20 points, sont toujours lanterne rouge.Michel Vlap a planté les deux premiers buts du Sporting. Le Néerlandais a ouvert le score du pied droit après 9 minutes et a ponctué victorieusement une jolie action collective à la 66e minute. Dans le temps additionnel, l'arbitre siffait penalty pour une faute sur Francis Amuzu. Celui-ci se présentait aux onze mètres et trompait Jackers pour porter le score final à 0-3. Grâce à cette victoire, Anderlecht peut toujours rêver des playoffs I. Le RSCA est 8e avec 40 points, 3 de moins que la 6e place, la dernière qualificative pour les POI. C'est actuellement Malines qui est 6e avec 43 unités. Le Kavé s'est imposé 0-3 à Saint-Trond vendredi. Genk, qui reçoit le FC Bruges dimanche après-midi, est 7e avec 41 points. Pour Waasland-Beveren, il n'y a pas eu de choc psychologique. Le club waeslandien s'est séparé de son entraîneur Arnauld Mercier dimanche dernier et l'a remplacé par Dirk Geeraerd mais cela ne change rien. Waasland-Beveren est toujours dernier avec 20 points, à égalité de points avec le Cercle de Bruges, qui recevra La Gantoise dimanche soir. Le Cercle est cepenant devant grâce à un plus grand nombre de victoires (6 contre 5). (Belga)