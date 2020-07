Après la décision de la Pro League de débuter les championnats de D1A et D1B à huis clos, Belgian Supporters, l'association des supporters des clubs belges, demande que les matches diffusés à la télévision le soient gratuitement.Belgian Supporters a affirmé avoir reçu de nombreuses questions de la part de ses membres. Comme le coronavirus se renforce et que la Pro League ne veut pas que chaque club ait un arrangement différent, il a été décidé mardi de ne pas autoriser le public dans les stades, au moins jusque fin août. "Les supporters comprennent et acceptent l'importance de la santé publique, mais qui s'inquiètent en même temps du football sans supporters. Il n'y a rien de tel que de vivre un match en direct", a écrit Eddy Janssis, le président de Belgian Supporters, dans une lettre à la Pro League et aux détenteurs des droits. "Nous vous demandons de jouer votre rôle social et faire votre possible pour diffuser les matches en direct et gratuitement aux supporters. Nous nous rendons compte que le football a une composante financière, mais le football a également une fonction sociale." Belgian Supporters a également mis en lumière l'impact de la pandémie sur les supporters. "Depuis le début de la crise, ils doivent un peu plus se serrer la ceinture et gagnent beaucoup moins que ce que l'on gagne dans le football", a ajouté Eddy Janssis. "De nombreux supporters ont déjà pris leur rôle social en continuant de travailler dans le secteur des soins, les services publics, les magasins, en tant que bénévoles. Les supporters belges exigent que dans cette période de coronavirus le monde du football montre qu'il est solidaire avec ses supporters! " (Belga)