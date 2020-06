Birger Verstraete portera le maillot de l'Antwerp cette saison. Le médian belge de 26 ans est loué pour un an, avec option d'achat, au Great Old, a annoncé le club anversois samedi.Birger Verstraete revient donc en Belgique un an après avoir quitté La Gantoise pour Cologne, qui venait d'être promu en Bundesliga. Il s'est engagé jusqu'en 2023 avec le club allemand. Formé à Ostende, Birger Verstraete a également joué au FC Bruges, à Mouscron et à Courtrai, avant de passer à Gand en 2017. Il a débuté en équipe nationale en septembre 2018, lors d'un amical en Ecosse (victoire 0-4). C'est à ce jour sa seule apparition sous le maillot des Diables Rouges. (Belga)