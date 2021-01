Les deux derniers de la 22e journée de championnat au programme mercredi soir se sont soldés sur le même score 1-1. Charleroi a pris son premier point de l'année face à OHL et Gand a partagé l'enjeu avec Saint-Trond. Ces résultats n'arrangent personne: OHL (36 points, 6e) a manqué l'occasion d'intégrer le top 4 tandis que Charleroi (34 points) se retrouve 8e. Gand (31 points) occupe la 11e place et Saint-Trond (27 points) est 15e.Karim Belhocine a directement lancé Ognjen Vranjes, arrivé en prêt deux jours plus tôt d'Anderlecht, et a surpris en alignant Rémy Descamps dans le but alors que Nicolas Penneteau n'a finalement écopé d'aucune sanction suite à son exclusion au Standard. A OHL, Marc Brys a opté en dernière minute pour Arthur Allemeersch à la place de David Hubert et a titularisé Siebe Schrijvers à la place de son buteur Thomas Henry, suspendu. Les Zèbres n'ont pas observé de round d'observation et ont failli ouvrir la marque grâce à une mésentente entre Vaclav Jemelka et son gardien Rafael Romo (8e). Mais les Louvanistes se sont montrés plus efficaces devant quand Kamal Sowah s'est retrouvé à la réception d'un centre de Schrijvers (12e, 0-1). Après ce but, Charleroi a perdu le contrôle de la rencontre à l'image d'un centre de Mamadou Fall, qui n'a trouvé personne (24e). Par contre, Descamps a gardé son équipe dans le match en sortant du pied une tentative de Sowah (36e) et en écartant une frappe tendue d'Allemeersch (37e). Les Zèbres sont revenus à la charge après le repos et ont hérité d'un grand nombre de phases arrêtées. C'est précisément sur un coup franc pour une faute de Derrick Tshimanga sur Ali Gholizadeh que Dorian Dessoleil a égalisé (61e, 1-1). Charleroi a poursuivi son siège et Romo est sorti à bons escient dans les pieds de Gholizadeh (70e). Dans le final, les Carolos ont encore passé à la vitesse supérieure. A la Ghelamco Arena, la première mi-temps entre Gand et Saint-Trond a été pauvre en occasions. La Gantoise a pris la possession à son compte mais n'a jamais mis à mal l'organisation de Saint-Trond, qui a tablé sur de rapides reconversions. Les Canaris ont pris l'avance grâce à Facundo Colidio (23e, 0-1) sans que cela n'incite les Buffalos à élever le rythme. Sur un bon centre d'Alessio Castro-Montes, Roman Yaremchuk a eu une bonne possibilité mais l'Ukrainien a tiré sur Daniel Schmidt (38e). Après la pause, les Gantois n'ont toujours pas appuyé sur l'accélérateur et Sinan Bolat a dû sortir une reprise en un temps de Yuma Suzuki (60e). Les Buffalos ont répliqué par Yaremchuk, qui a tiré au-dessus (62e). Finalement, Gand a égalisé grâce à un autogoal de Schmidt (90e+5, 1-1). (Belga)