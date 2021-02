Le Sporting de Charleroi a arraché un partage 1-1 dans les arrêts de jeu samedi soir face à Waasland-Beveren lors de la 27e journée de Jupiler Pro League, dans une rencontre primordiale aussi bien pour le top 4 que dans la lutte pour le maintien.La première et plus grosse occasion de la rencontre est survenue à la 20e minute de jeu quand Christian Benavente trouvait la barre transversale sur une frappe depuis l'extérieur de la surface de réparation. Il a fallu ensuite attendre la 80e minute pour revoir une occasion de ce calibre quand Lukasz Teodorczyk, bien servi par Joris Kayembe, se présenta seul face à Nordin Jackers mais frappait juste à côté du but waeslandien. En fin de rencontre, c'est Waasland-Beveren qui créait la surprise grâce à un coup de tête d'Aleksandar Vukotic sur corner (87e). Les Carolos mettaient alors toutes leurs forces à l'avant et Massimo Bruno égalisait finalement d'une frappe puissante dans le plafond de Jackers après une belle passe de Kayembe (90e+1). Avec ce point arraché, Charleroi reste 9e avec 39 points à une unité du Standard et de Louvain ainsi que de Malines, qui a joué un match de plus. Waasland-Beveren, 25 points, retrouve la place de lanterne rouge de la Jupiler Pro League à la suite de la victoire du Cercle de Bruges plus tôt dans la journée sur la pelouse de Mouscron (1-2). Mouscron et le Cercle, respectivement 17e et 16e possèdent 26 points. (Belga)