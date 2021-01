Charleroi tient sa première victoire en 2021. Samedi, les Zèbres sont allés s'imposer 1-3 à Courtrai, qui a terminé la rencontre de la 25e journée de compétition à dix après l'exclusion de Timothy Derijck (60e). Ali Gholizadeh (22e) et Mamadou Fall (55e, 62e) ont permis aux Carolos de remonter de la 9e à la 5e position (37 points) au classement alors que Courtrai (30 points) est 14e. Depuis sa victoire contre Anderlecht, le 18 décembre, Charleroi avait aligné cinq défaites, avant d'arrêter sa série noire mercredi face à OHL (1-1).Yves Vanderhaeghe n'a apporté qu'un seul changement à l'équipe ayant arraché un point au Beerschot: Eric Ocansey a pris la place de Michiel Jonckheere. Karim Belhocine a fait confiance à Kaveh Rezaei et Amine Benchaib reléguant Shamar Nicholson et Saido Berahino sur le banc. Malgré l'état du terrain, les deux équipes ont tenté de faire de leur mieux. Ryota Morioka a balancé le ballon dans le rectangle obligeant Marko Ilic à éloigner le danger du poing (2e). Pour les Kerels, Faiz Selemani a également projeté le ballon dans les seize mètres où Zinho Gano a dévié le ballon de la tête pour Timothy Derijck, qui a visé d'instinct Rémy Descamps (5e). Après le bon début des visités, les Zèbres ont commencé à prendre l'ascendant. Sur une récupération de Morioka, Rezaei a dévié le ballon à Gholizadeh, qui a marqué son sixième goal d'un tir croisé (22e, 0-1). Plus à l'aise, Charleroi a géré la rencontre. Via une belle combinaison sur la droite de Jordan Botaka et Mamadou Fall, Gholizadeh a eu l'opportunité de signer un doublé mais l'Iranien n'a pas cadré son tir (35e). Dans l'autre camp, Selemani a aussi expédié le ballon à côté alors qu'il avait bénéficié d'un service impeccable de Lucas Rougeaux (44e). La seconde période a commencé par un coup de semonce pour Descamps sur un tir d'Evgeniy Makarenko (47e). Mais le feu d'artifice a été tiré par Fall. Sur un corner de Gholizadeh, Gano a repoussé le ballon vers le Sénégalais, qui a tiré d'instinct (55e, 2-0). Oublié au second poteau sur un coup franc de Joris Kayembe, Fall a signé un nouveau doublé après celui -inutile- contre le Standard (62e, 0-3). Entre-temps, le capitaine courtraisien Derijck avait été exclu pour une faute sur Rezaei (60e). A Courtrai, un Sénégalais s'est également distingué: lancé en profondeur par Selemani, Habib Gueye a placé le ballon dans le plafond du but de Descamps (81e, 1-3). Mais cela n'a pas suffi pour rendre le sourire à Vanderhaeghe, qui fêtait son 51e anniversaire. (Belga)