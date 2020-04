Le Club de Bruges a vu son espoir Charles De Ketelaere, 19 ans, prolonger son contrat d'un an, soit jusqu'en juin 2023. Le club de D1A l'a annoncé mercredi.De Ketelaere évolue chez les Gazelles depuis l'âge de 7 ans. L'élégant milieu offensif, qui habite d'ailleurs à quelques hectomètres du Jan Breydel, a fait son arrivée dans l'équipe première l'été dernier. Un mois après ses débuts en Coupe de Belgique contre les Francs Borains, le gaucher était au présent au coup d'envoi du duel contre le PSG en Ligue des champions le 22 octobre. Cette saison, il a disputé 24 matches pour la phalange de Philippe Clement, compilant deux goals et autant d'assists. Il s'est érigé, depuis la reprise en janvier, comme une valeur sûre de l'équipe brugeoise. "Je suis très fier de pouvoir continuer à jouer dans le club où j'évolue depuis si longtemps", a réagi De Ketelaere, reconnaissant des opportunités reçues cette saison. "Je me réjouis de pouvoir encore davantage m'épanouir au Club, tant sur le plan personnel qu'avec l'équipe." Le Club de Bruges pointe en tête du Jupiler Pro League, arrêtée à cause de la pandémie de Covid-19. (Belga)