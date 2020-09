Dimitri De Condé, directeur sportif de Genk, a été frappé par la motivation de Jess Thorup pendant leurs discussions. "Il affiche un état d'esprit positif et offensif. Il s'agit d'être modeste, mais de vouloir gagner. Il a eu beaucoup d'éloges pour son 4-4-2 en losange à Gand. Il veut montrer que les prestations de Gand n'étaient pas un cas isolé et nous ramener à un échelon plus élevé au classement", a commenté le dirigeant limbourgeois lors de la présentation du coach danois vendredi.Genk était clairement à la recherche d'expérience. "Il n'y a pas le sentiment - comme chez les autres entraîneurs qui ont pris la relève - que l'ossature est là, que les noms sont sur le papier et que ça marche si on y insuffle une dynamique", a déclaré le directeur sportif. "Nous avons vu dimanche qu'il y a du potentiel dans le groupe, mais il n'y avait pas beaucoup de clarté. Depuis le titre, nous sommes constamment à la recherche du meilleur noyau et du meilleur onze de base. A court terme, cette mission ne sera pas si évidente, mais ce n'est pas le plus important pour nous." L'intention est que Thorup joue à nouveau la carte de la jeunesse. "Au cours des cinq dernières années, nous n'avons peut-être pas été en mesure d'apporter suffisamment de talent de chez nous à l'équipe. Le nouvel entraîneur a cette mission à l'esprit. Il avait la même mission à Midtjylland et il a décroché le titre", a conclu De Condé, qui a également accepté que Thorup amène un adjoint avec lui. (Belga)