La KAS Eupen est très largement affectée par le coronavirus. Dimanche, le club de D1A a annoncé être victime de dix-huit infections, treize joueurs et cinq membres de l'entourage de l'équipe première, au Covid-19. Le match des Pandas contre Zulte Waregem prévu ce dimanche avait déjà été reporté vendredi par la Pro League."Le nombre de joueurs et de collaborateurs du noyau A de la KAS Eupen testés positifs au Covid-19 est passé depuis vendredi à 18", a écrit la KAS Eupen dans un communiqué, précisant qu'une nouvelle salve de tests sera effectuée lundi et que les résultats seront connus mardi midi. "C'est à ce moment là que la KAS Eupen peut décider de demander le report du match de championnat contre le KRC Genk, prévu pour ce mercredi 16 décembre", pouvait-on encore lire dans le communiqué. Pour rappel, les clubs de Pro League peuvent demander le report d'un match de championnat si au moins sept joueurs du noyau sont infectés. (Belga)