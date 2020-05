Eduard Sobol va rester une saison de plus au Club de Bruges, a indiqué le club de la Venise du Nord samedi. L'arrière-gauche ukrainien de 25 ans était loué cette saison par le Shaktar Donetsk, location qui a été prolongée d'une saison.L'accord conclu entre les deux clubs prévoit également que le Club de Bruges lève définitivement l'option sur l'international ukrainien à la fin de la saion 2020-2021. Eduard Sobol a joué 37 matches avec les Blauw en zwart cette saison. Le club brugeois a décroché son 16e titre de champion de Belgique après que l'assemblée générale de la Pro League a validé l'arrêt définitif du championnat après 29 journées en raison de la pandémie de coronavirus. Les Brugeois avaient engrangé 70 points, 15 de plus que le deuxième, La Gantoise, grâce à 21 succès, 7 partages et une seule défaite. (Belga)