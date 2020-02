Eupen a assuré son maintien en Division 1A après sa victoire 2-1 face à Mouscron samedi dans le cadre de la 28e journée de Jupiler Pro League. Zulte Waregem et Courtrai ont partagé l'enjeu 2-2 samedi soir dans le derby flandrien.Mouscron avait mené à la marque suite à un but contre son camp de Verdon à la 41e, mais les Pandas égalisaient peu après par Prevljak (45+1). Musona marquait le but du 2-1 à la 67e minute. Un but qui vaut de l'or puisqu'il assure le maintien d'Eupen en Pro League. Avec 29 points, les Pandas, 13e, ne peuvent en effet plus être rejoints par la lanterne rouge Waasland-Beveren (20 points), qui a perdu 0-3 face à Anderlecht en début de soirée. Mouscron pointe pour sa part au 11e rang avec 33 unités. Zulte Waregem a de son côté été rejoint par Courtrai en fin de match. Le Essevee menait 2-0 à la mi-temps grâce à Bruno (29e) et De Fauw (43e sur penalty). En seconde période, Courtrai a réduit l'écart par Moffi (50e), puis Tuta a égalisé dans le temps additionnel. Les troupes de Francky Dury sont 9e avec 36 points, juste devant Courtrai, qui compte 3 points de moins. (Belga)