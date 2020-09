Le joueur de Courtrai Faïz Selemani a été testé positif au coronavirus et ne jouera donc pas contre Mouscron ce dimanche soir (20h45), a annoncé le club flandrien dimanche.Selemani, 26 ans, avait déjà été testé positif le 4 septembre dernier et avait passé une semaine en quarantaine. Le test passé par le joueur comorien vendredi dernier s'est de nouveau révélé positif et il devra passer une nouvelle semaine en quarantaine. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise ne figure donc pas dans la sélection courtraisienne pour le match face à Mouscron dimanche soir (20h45). Il passera un nouveau test au coronavirus le 18 septembre prochain. (Belga)