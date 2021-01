Le Racing Genk n'a pu faire mieux qu'un match partage 1-1 face à La Gantoise lors du dernier match de la 25e journée de Jupiler Pro League, jeudi soir à la Luminus Arena. Les Limbourgeois ont ouvert le score mais ont été réduits à dix dès la 12e minute à la suite de l'exclusion directe de Carlos Cuesta. Au classement, Genk perd encore du terrain sur le Club de Bruges. Les Limbourgeois comptent 39 points, pour 48 au leader brugeois. La Gantoise n'a toujours pas gagné en 2021 et est 13e avec 27 points.Il ne fallut que 7 minutes au meilleur buteur de Jupiler Pro League, Paul Onuachu, pour ouvrir le score de la tête sur un coup-franc parfaitement déposé par Theo Bongonda. Quelques minutes plus tard, Carlos Cuesta, déjà expulsé le week-end précédent face à Mouscron, déséquilibrait Roman Yaremchuk et était renvoyé aux vestiaires par Monsieur Laforge qui, après avoir initialement averti le défenseur colombien, changeait de couleur de carton après avoir visionné les images vidéo (12e). Réduits à dix, les Limbourgeois ne parvenaient plus à sortir de leur partie de terrain mais tenaient, jusqu'à ce que Yaremchuk n'égalise juste avant la mi-temps d'une tête décroisée, hors de portée de Vukovic (45e+3). En deuxième période, les hommes de John van den Brom étaient à quelques centimètres de repasser devant, contre le cours du jeu mais la frappe de Kristian Thorstvedt s'écrasait sur le poteau de Sinan Bolat, tout heureux de voir le cuir lui revenir dans les bras (58e). Ce même Sinan Bolat s'illustrait quelques minutes plus tard en fauchant Junya Ito dans la surface puis en stoppant le penalty de Bongonda (68e). Les deux équipes ne sont parvenues ensuite à se départager (Belga)