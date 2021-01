Le Racing Genk s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Courtrai pour le compte de la 30e journée de Jupiler Pro League, avancée après le report des 16es de finale de la Coupe de Belgique au 2 et 3 février, samedi. Dans le même temps, Eupen a mis fin à une série de trois défaites consécutives en s'imposant sur le terrain du Cercle de Bruges (1-2).Dans le brouillard courtraisien, le début de rencontre était à mettre à l'actif des Limbourgeois qui se montraient les plus menaçants. Seulement, c'est Courtrai qui ouvrait la marque via Gueye qui remportait son face-à-face avec Vukovic (23e). Malgré ce but d'ouverture, Genk ne paniquait pas et pouvait compter sur Paul Onuachu, le meilleur buteur du championnat, pour égaliser (41e). Bien servi par Munoz, le Nigérian plantait son 19e but de la saison. Après la pause, Courtrai remontait sur la pelouse avec des meilleures intentions que le Racing. Les Flandriens reprenaient les commandes grâce à Gueye qui profitait d'une mésentente dans la défense limbourgeoise pour inscrire son deuxième but de la soirée et donner au score son allure définitive (54e). Eupen, de son côté, a mis fin à une série de trois défaites de rang en s'imposant 1-2 au Cercle de Bruges. Hoggas avait donné l'avance aux Brugeois (53e) avant que Prevljak ne plante un doublé pour offrir les trois points aux Pandas (69e, 76e). Au classement, Genk reste bloqué à la deuxième place avec 38 points, un de moins que le Club de Bruges, leader, qui se rend à Saint-Trond dimanche soir. Courtrai rejoint Oud-Heverlee Louvain, qui reçoit Anderlecht dimanche, à la sixième place avec 29 unités. Eupen, de son côté, grimpe à la 13e place avec 23 points tandis que le Cercle de Bruges reste 17e et avant-dernier avec 18 points. (Belga)