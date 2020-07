Genk a annoncé mardi le départ définitif de son milieu de terrain polonais Jakub Piotrowski pour le club allemand du Fortuna Düsseldorf (D2), où il a signé un contrat jusqu'en juin 2024.Jakub Piotrowski, 22 ans, était arrivé à l'été 2018 en provenance du club polonais de Pogon Szczecin. Au total, il aura joué 21 rencontres pour le club limbourgeois, compilant un but et trois assists. Il était prêté, depuis janvier 2020, à Waasland-Beveren, où il a disputé cinq matches avant l'arrêt des compétitions. Le Fortuna a terminé 17e et avant-dernier en Bundesliga la saison passée. Le club de Düsseldorf évoluera donc dans l'antichambre du football allemand lors du prochain exercice. (Belga)