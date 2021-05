Kemar Lawrence quitte Anderlecht pour Toronto, en Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain. Les deux clubs l'ont annoncé vendredi.L'arrière gauche jamaïquain, 28 ans, était arrivé en janvier 2020 en provenance des New York Red Bulls. Il a totalisé dix-sept présences, avec un but, sous le maillot anderlechtois. Lawrence a signé un contrat jusqu'en 2024 avec Toronto, a précisé la franchise canadienne. Lors de son premier passage en MLS, qui a duré cinq ans, Lawrence avait disputé 129 rencontres, pour 5 buts. Avant cela, il avait évolué dans son pays, à Harbor View F.C. Il compte 60 présences et trois buts en équipe nationale. (Belga)