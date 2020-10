L'Antwerp a facilement remporté vendredi le match d'ouverture de la 8e journée du championnat de Belgique de football au détriment de Malines (4-1). Grâce l'autogoal de Rocky Bushiri (5e, 1-0), Koji Miyoshi (8e, 2-0), Dieumerci Mbokani (43e, 3-0) et Abdoulaye Seck (78e, 4-1), les Anversois se hissenbt à la 5e place avec 14 points à égalité avec le Standard (4e). Malines, qui a réduit l'écart par Geoffry Hairemans (67e, 3-1), reste 13e (7 points).Vu les nombreuses absences, Ivan Leko a rappelé le fantasque Didier Lamkel Zé du noyau B pour affronter le FC Malines. Le Camerounais avait pour mission de dynamiter le flanc gauche et Miyoshi le droit. Si les deux hommes ont directement montré leurs bonnes dispositions, le Japonais allait devenir le héros du Bosuil. Bénéficiant de beaucoup d'espace, Miyoshi a tenté de trouver Pieter Gerkens mais Bushiri a manqué son intervention et a trompé son gardien (5e, 1-0). Miyoshi a poursuivi sur sa lancée et sur un une-deux avec Lior Refaelov, il a placé un tir dans le coin inférieur droit (8e, 2-0). Ce n'était pas fini: après un effort personnel, il a servi Gerkens dont le tir a été repoussé par Gaetan Coucke dans les pieds de Mbokani (43e, 3-0). Entre-temps, la réaction des Malinois s'était limitée à un bon travail d'Issa Kabore (20e) et à une reprise de l'épaule sur un coup de coin de Bushiri (30e). A la mi-temps, Wouter Vrancken a sorti Gustav Engvall, qui n'avait pas touché une bille sur son aile, pour Nikola Storm (46e). Malines a mieux fonctionné et sur une balle dans le paquet de Hairemans, Mbokani bien en retrait est intervenu (49e). Alors que Lamkel Zé et Miyoshi prenaient facilement le dessus sur leurs backs respectifs Kabore et Lucas Bijker, le coach malinois a sorti Igor De Camargo pour William Togui (56e). Cependant, le troisième changement s'est révélé le plus favorable. Monté au jeu à la place de Kaboré (62e), Jules Van Cleemput a permis à Hairemans de marquer et de recevoir l'ovation des supporters de l'Antwerp, dont il était le chouchou (67e, 3-1). Après cet intermède, l'Antwerp a remis Coucke sous pression et sur un coup franc de Miyoshi, Dylan Batubinsika a piqué de la tête un ballon que le gardien malinois a envoyé dans les pieds de Seck (78e, 4-1). (Belga)