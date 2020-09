Jupiler Pro League - La Gantoise retombe dans ses travers et s'incline devant OHL

La Gantoise est sur courant alternatif depuis l'entame de la saison. Vainqueurs à Mouscron le weekend dernier, les Buffalos ont connu une nouvelle désillusion en s'inclinant 2-3 à domicile devant Oud-Heverlee Louvain samedi lors de la 7e journée de D1A. Les Gantois pointent à la 14e place avec 6 points alors que l'OHL grimpe à la 6e place (11 pts).Trois jours après sa défaite contre le Dynamo Kiev (1-2) au match aller des barrages de la Ligue des Champions, La Gantoise était déjà de retour sur la scène nationale. Pour défier les promus louvanistes, Wim De Decker a décidé de faire cinq changements par rapport à mercredi en introduisant Arslanagic, Mohammadi, Kleindienst, Niangbo et Bukari dès le coup d'envoi. Malgré un premier tir dangereux de Niangbo et un but annulé de Kleindienst, les Gantois ont sombré en fin de première mi-temps. Davy Roef s'est loupé sur un tir lointain de Kamal Sowah (0-1, 41e) avant que Thomas Henry ne trouve Mathieu Maertens au petit rectangle (0-2, 44e). Apathiques, les Gantois ont encaissé dès le retour des vestiaires. Xavier Mercier, pas attaqué, a eu tout le loisir de lancer Kamal Sowah, qui a gagné son face-à-face à Roef après une belle feinte de corps d'Henry (0-3, 48e). Grâce à deux penalties, convertis par Niklas Dorsch (1-3, 71e) et Tim Kleindienst (2-3, 74e), La Gantoise est revenue dans la partie, sans pour autant parvenir à accrocher le point de partage. Dimanche, le Standard accueillera Zulte Waregem (13h30), Anderlecht recevra Eupen (16h) et le Club de Bruges défiera son voisin du Cercle (18h15). Leader avec un bilan immaculé de 18 points sur 18, le Sporting de Charleroi rendra visite à Mouscron, lanterne rouge du championnat, dimanche sur le coup de 20h45. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.