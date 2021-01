Didier Lamkel Zé sera titualire avec l'Antwerp mercredi soir lors du match de la 25e journée de Jupiler Pro League contre le Cercle Bruges. Le club venait de lui donner sa "dernière chance", et avait repris l'entraînement avec le noyau A pour la première fois depuis longtemps.Le retour du Camerounais de 24 ans ne semblait pas devoir être aussi rapide, mais une série de blessures et le coronavirus en ont décidé autrement. Le meilleur buteur Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov, le Spulier d'Or, et Faris Haroun ne sont pas prêts à jouer, Martin Hongla est suspendu. Jérémy Gélin et Koji Miyoshi ont été testés positifs au coronavirus selon les médias belges, ce qui a obligé le nouvel entraîneur anversois Frank Vercauteren à faire ce choix. L'ailier, qui veut quitter le club, a récemment subi les foudres des supporters anversois à travers divers incidents. Il s'est présenté avec un maillot d'Anderlecht au stade de Bosuil. Sur Instagram, il a annoncé qu'il viendrait au club "en portant un maillot de Beerschot", mais en fin de compte, on n'en est jamais arrivé là. La saison dernière, il y avait déjà eu plusieurs incidents avec le capricieux Camerounais comme acteur principal. (Belga)