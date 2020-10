Le Beerschot et Oud-Heverlee Louvain constituent deux bonnes surprises de ce début de saison 2020-2021 en D1A. Samedi, les deux formations ont offert du spectacle lors d'une rencontre qui s'est ponctuée sur le score de 4-2. Les Anversois sont provisoirement en tête avant les rencontres de l'Antwerp et du Club de Bruges.C'est pourtant les Louvanistes, grâce à leur maître à jouer français Xavier Mercier d'un coup franc rentrant (0-1, 16e), qui ont ouvert la marque. Les troupes de Hernan Losada ont ensuite complètement inversé la tendance en marquant à quatre reprises. Tarik Tissoudali a rapidement égalisé d'une frappe croisée (1-1, 21e), avant que Musashi Suzuki ne donne l'avance au Beerschot d'une tête de près (2-1, 25e). Après le repos, Ryan Sanusi, d'un nouveau tir lointain (3-1, 62e) et Raphael Holzhauser (4-1, 65e), profitant d'une remise de la défense louvaniste, ont porté le score à 4-1. Mercier a ensuite manqué un penalty (79e) et Thomas Henry a réduit l'écart sur pénalty (4-2, 82e) mais les Rats se sont imposés. Le Beerschot est provisoirement en tête avec 21 points, devant l'Antwerp (20) et le Club de Bruges (19), qui doivent encore jouer. OHL est 7e avec 18 points au compteur. (Belga)