Le Beerschot est allé s'imposer 1-2 à Waasland-Beveren samedi dans le cadre de la 30e journée de compétition en Jupiler Pr League. Les visités ont ouvert la marque par Daan Heymans (8e) mais Joren Dom (34e) et Raphael Holzhauser (73e) ont donné la victoire aux Rats. Au classement, le Beerschot se hisse en 6e position avec 44 points, deux de moins qu'Ostende (4e) tandis que Beveren reste dernier (25 points). Plus tôt dans la journée, Eupen et OH Louvain ont partagé l'enjeu (3-3). En fin de soirée, l'Antwerp reçoit Courtrai.A Beveren, Nicky Hayen a lancé Heymans, Amine Khammas, Jur Schryvers et Louis Verstraete. Chez les Rats, Suzuki (blessé) et Van den Bergh (suspendu) ont été remplacé par Blessing Eleke et Denis Prychynenko. Beveren a démarré en force et sur un centre d'Alessandro Albanese, Heymans a marqué de la tête son huitième but de la saison (8e, 1-0). Les visités ont continué à se montrer les plus dangereux mais Heymans n'a pas réussi le bis (23e) et Michael Frey n'a pas été assez prompt(26e). Par contre, sur une phase standard, Dom a anticipé Brent Gabriel sur un coup franc de Holzhauser, auteur de son 15e assist (34e, 1-1) La seconde période a été colorée de jaune et bleu. Les occasions se sont succédées à vive allure pour les visités mais Mike Vanhamel a sorti des poings une frappe d'Aboubakary Koita (55e), une volée de Heymans s'est écrasée sur la transversale (60e) et Frey a placé sa reprise de la tête sur un centre de Khammas dans les mains du gardien adverse (63e). De l'autre côté, on ne gaspillait pas. Sur un contre, Ryan Sanusi a lancé Holzhauser à la limite du hors-jeu et l'Autrichien en a profité pour inscrire son 14e but de la saison (73e, 1-2). Les Leeuwen ont bien tenté de refaire leur retard mais ils n'ont pu rétablir leur piètre réputation à domicile: trois victoires et deux partages en 15 rencontres. (Belga)