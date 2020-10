Jupiler Pro League - Le Cercle écrase La Gantoise et prend la 4e place

Le Cercle de Bruges s'est nettement imposé 5-2 face à La Gantoise samedi après-midi au stade Jan Breydel de Bruges en ouverture de la 9e journée du championnat de Belgique de football. Les Brugeois s'installent à la 4e place avec 15 points, tandis que les Buffalos sont 12e avec 9 unités.La rencontre débutait sur les chapeaux de roue, le marquoir indiquant 1-1 au quart d'heure. Servi par Kylian Hazard, Franck Kanouté trompait Sinan Bolat après 4 minutes de jeu pour porter le Cercle aux commandes. Le Norvégien Andreas Hanche-Olsen, arrivé en fin de mercato, égalisait au quart d'heure (14e), plantant son premier but sous le maillot gantois. A la demi-heure, l'arbitre sifflait penalty pour une faute de Plastun dans le rectangle. Dino Hotic se chargeait de le botter et redonnait l'avance aux Brugeois (31e). Le Cercle enfonçait le clou en seconde période via Ike Ugbo (57e) mais Roman Yaremchuk, à l'assist sur le premier but gantois, trompait Thomas Didillon et relançait le suspense. Ugbo redonnait deux buts d'avance au Cercle à la 78e, et Jean Marcelin fixait le score final à 5-2 (82e). (Belga)

