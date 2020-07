Désigné champion au moment de l'arrêt des compétitions, le Club de Bruges a jeté les bases de la défense de son titre. Samedi, pour son premier amical de la saison 2020-2021, l'équipe de Philippe Clement s'est imposée 4-1 contre OHL dans une rencontre disputée sur le format inhabituel de 2x60 minutes, mis en place afin de donner du temps de jeu à tous les joueurs.Sur le terrain de son centre d'entraînement de Westkapelle, le Club a profité d'une relance hasardeuse du portier louvaniste pour ouvrir le score via Hans Vanaken (22e). Le capitaine brugeois a fait 2-0 d'une tête décroisée sur un coup franc de Siebe Schrijvers (49e). Peu de temps après, Daan Vekemans a marqué d'une nouvelle tête (2-1, 51e) pour Oud-Heverlee Louvain. Avec un onze complètement différent à l'entame de la seconde partie de la rencontre, le Club a fait 3-1 sur un but contre son camp de Pierre-Yves Ngawa à la suite d'un centre tendu signé Charles De Ketelaere (86e). Enfin, l'attaquant sénégalais Youssouph Badji, 18 ans, a donné au score son allure définitive en marquant son premier but pour les 'Gazelles' (4-1, 103e). Le Club de Bruges se prépare pour la finale de la Coupe de Belgique le 1er août face à l'Antwerp. Le lendemain, les Louvanistes affrontent le Beerschot lors de la finale retour pour la montée en D1A. Les Anversois ont gagné le match aller 1-0 en mars, avant l'arrêt des compétitions à cause de la pandémie de coronavirus. Mercredi, OHL a battu Bierbeek 4-0 pour son premier match amical. (Belga)