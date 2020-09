Le Club de Bruges s'est imposé contre son voisin du Cercle (2-1) dimanche lors du derby de la Venise du Nord. Grâce à ce succès dans cette rencontre de la 7e journée de championnat, le Club grimpe à la deuxième place (15 pts) et revient provisoirement à trois longueurs du Sporting de Charleroi.Avant le coup d'envoi, le Club de Bruges a tenu à marquer son soutien à Miguel Van Damme. Le gardien du Cercle a annoncé samedi qu'il était victime d'une rechute de sa leucémie et que plus aucun traitement n'était efficace. Présent sur le terrain avec sa compagne, Miguel Van Damme a été longuement applaudi par le public du Jan Breydel. Débutant la partie sur les chapeaux de roue, le Club de Bruges a ouvert la marque grâce à un tir de Kreppin Diatta, bien servi en retrait par Michael Krmencik (1-0, 22e). Les champions en titre ont vu le Cercle revenir dans la partie dès le retour des vestiaires. Bien lancé dans la profondeur par le très bon Dino Hotic, Anthony Musaba a trompé Simon Mignolet (1-1, 46e). Sur sa lancée, le Cercle a cru hériter d'un penalty mais Lawrence Visser, aidé par le VAR, est revenu sur sa décision. Reprenant sa marche en avant, l'équipe de Philippe Clement a finalement marqué le but de la victoire sur phase arrêtée. D'une tête puissante, le défenseur ivoirien a trompé Thomas Didillon (2-1, 68e). En début de journée, le Standard et Anderlecht ne sont pas parvenus à s'imposer. Les Liégeois ont partagé l'enjeu contre Zulte Waregem (2-2) comme les Bruxellois face à Eupen (1-1). Sur le coup de 20h45, Charleroi tentera de continuer sur son incroyable lancée à l'occasion de la réception de Mouscron, lanterne rouge. Les Zèbres sont en tête avec un bilan immaculé de 18 points sur 18. (Belga)