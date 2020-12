Jupiler Pro League - Le FC Malines affiche 435.000 euros de bénéfices, Penninckx quitte son mandat

L'assemblée générale du FC Malines a approuvé les comptes annuels du club et a réalisé un bénéfice de 435.678 euros, a annoncé jeudi le "Malinwa". Avec un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros, le KVM a continué à croître, malgré la saison écourtée."Malgré l'arrêt prématuré de la compétition par le coronavirus et les coûts du passé, nous pouvons terminer la saison avec un bénéfice", a commenté le directeur général Frank Lagast. "Nous avons en effet révisé un certain nombre de prêts pour la construction du stade grâce à une nouvelle garantie de la ville de Malines. Et parce que tout le club a fait de gros efforts. Des économies réalisées par les joueurs, le personnel et les employés à une politique de transfert intelligente et au soutien inconditionnel de nos supporters et partenaires". Malinwa a également réduit les dettes d'après-saison en D1B et les dettes pour la construction du stade. "Nous avons réussi à élaborer un plan de réduction de la dette solide et réaliste, sans aucune conséquence sur nos activités quotidiennes. Je tiens à féliciter la direction et le personnel impliqués", déclare Luc Leemans au nom du conseil d'administration. Les bénéfices seront réinvestis dans l'expansion du club. "Par exemple, nous prévoyons des mesures d'économie d'énergie telles que des panneaux solaires, des investissements dans la mobilité et des stations de recharge. Malgré ces temps de coronavirus, nous continuerons à viser le profit cette saison avec une politique économique", déclare Lagast. Le KVM annonce également que Dieter Penninckx, actionnaire principal, qui a récemment été discrédité en raison de son implication dans des procédures judiciaires, n'exercera temporairement plus son mandat de dirigeant. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.