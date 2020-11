Jupiler Pro League - Le FC Malines s'impose 1-2 à Zulte Waregem et le devance au classement

Le FC Malines est allé s'imposer 1-2 à Zulte Waregem dans le cadre de la 13e journée de championnat. Nikola Storm (40e, 0-1) et Geoffry Hairemans (49e, 0-2) ont permis au Kavé (12 points, 14e) de dépasser Zulte Waregem (11 points, 15e), qui a réduit l'écart par Gianni Bruno (53e, 1-2).Francky Dury a fait confiance à la formation qui avait mis fin à une série de sept défaites au Cercle Bruges juste avant la pause pour les équipes nationales. Wouter Vrancken n'a pas pu compter sur Steven Defour, Gustav Engvall et Igor De Camargo blessés et a donné l'occasion à Victor Wernersson de faire ses débuts à l'arrière gauche. Malgré tout, Malines a pris l'initiative d'autant plus facilement que Zulte a adopté une position très attentiste. Les Flandriens ont toutefois eu de la chance qu'un tir de Hairemans a heurté le poteau (14e). De l'autre côté, Gaëtan Coucke a été ravi de voir Gianni Bruno manquer son contrôle alors qu'il avait été bien isolé par Omar Govea (21e). La rencontre s'est emballée avant le repos quand Hairemans a profité d'une perte de balle de William Bianda pour servir Storm (40e, 0-1). A la reprise, Tomas Chorý a reçu sa première balle jouable de la rencontre mais sa reprise de la tête n'a pas inquiété Coucke. Par contre, Louis Bostyn n'a rien pu faire lorsque Hairemans a conclu de la tête un service de Sandy Walsh (49e, 0-2). Après une double passe avec Chorý, Bruno a réduit le score (53e, 1-2). Comme Storm a loupé une belle balle de break (65e), Malines a joué avec le feu et Coucke a été sauvé par sa transversale sur un envoi de Damien Marcq (70e). (Belga)

