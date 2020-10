Devant 5.261 spectateurs, le Standard a infligé à Charleroi sa première défaite de la saison dimanche dans le cadre de la 8e journée du championnat de Belgique de football. Michel-Ange Balikwisha (79e) et Nicolas Raskin (84e) ont donné la victoire, qui propulse les Rouches à la 3e place du général avec 17 points. Charleroi, qui a réduit le score par Mamadou Fall (87e), compte deux unités de plus et reste leader. Vainqueur 3-0 d'Anderlecht en début d'après-midi, le Club Bruges est 2e (18 points). A 20h45, Ostende reçoit Mouscron.Etonnament, Karim Belhocine a titularisé Guillaume Gillet à l'arrière droit à la place de Maxime Busi, blessé, au lieu de Stergos Marinos. Philippe Montanier a fait tourner son noyau. Le Français a aligné Noë Dussenne à la place de Kostas Laifis en partance pour l'Italie et a placé Abdoul Tapsoba devant à côté de Jackson Muleka à la place de Mehdi Carcela. Cela n'a pas empêché les deux d'entamer prudemment la rencontre. Fall a arraché un coup de coin pour les Zèbres (5e) et le Standard a répliqué par un tir de Tapsoba également dévié en corner (7e). Ces phases arrêtées n'ont engendré aucun danger. Par contre, Nicolas Penneteau a dû s'y reprendre à deux fois sur un droit à l'entrée du rectangle de Raskin (9e). Charleroi se cherchait et son duo d'attaque Rezaei/Shamar Nicholson était bien tenu par le trio défensif rouche. Le Standard a pris la possession du ballon à son compte mais ne s'est pas créé d'occasion franche. Tapsoba s'est distingué par une charge fautive sur Penneteau, qui lui a valu une carte jaune (33e) et Muleka, blessé aux ischios-jambiers, a cédé sa place à Duje Cop (36e). Le Croate s'est montré en donnant une belle passe à Collins Fai, qui a obligé Penneteau à la parade (43e) et par une frappe à distance déviée en corner (45e+2). A la reprise, Modou Diagne a pris la place Steeven Willems à Charleroi. Cependant, c'est le Standard qui a pimenté le jeu par Zinho Vanheusden (46e) et Selim Amallah (48e). Les Zèbres ont forcé leur première opportunité mais la frappe d'Ali Gholizadeh sur un centre de Fall est passée largement au-dessus (51e). Comme les deux équipes ont accéléré leurs actions, la deuxième période a généré un peu plus de spectacle et les fans carolos ont tenté de mettre le feu à la rencontre alors que Balikwisha prenait la place de Tapsoba (60e). Il ne manquait plus que les buts et comme jeudi en Europa League, le jeune milieu a été décisif en se montrant plus vif que Joris Kayembe sur un centre de Cop (79e, 0-1). Le Standard était sur la bonne voie et d'un tir croisé, Raskin l'a mis à l'abri (84e, 0-2). Malgré le but de Fall, Charleroi a prolongé sa série négative: après avoir perdu ses premiers points à Mouscron et l'élimination en Europa league, il a concédé sa première défaite en championnat. (Belga)