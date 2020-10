Le Standard a annoncé samedi que trois joueurs ont été testés positifs au Covid-19: Maxime Lestienne, Eden Shamir et Abdoul Fessal Tapsoba.L'ensemble de la délégation liégeoise s'est soumis vendredi à un test Covid-19 préalable à la rencontre de dimanche à Saint-Trond, a expliqué le club sur son site. Les résultats sont tombés samedi après-midi. Lestienne, Shamir et Tapsoba sont positifs. Les joueurs concernés se sont directement mis en quarantaine. Ils ne participeront pas aux matchs de dimanche à Saint-Trond et de jeudi prochain à Lisbonne contre Benfica en Europa League. Mercredi, le Standard avait révélé quatre cas positifs au Covid-19 au sein de son équipe première, les joueurs Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin et Moussa Sissako et l'entraîneur des gardiens Jan Van Steenberghe. (Belga)