Mené au score à deux reprises, le Standard de Liège a égalisé dans les arrêts de jeu face à Ostende jeudi lors de la 22e journée de Jupiler Pro League (2-2). Les Liégeois restent invaincus depuis la prise de fonction de Mbaye Leye comme entraîneur.Dès le début de la rencontre, Ostende se reconvertissait rapidement et Jelle Bataille servait Fashion Sakala au terme d'un raid solitaire que l'attaquant zambien convertissait proprement (8e). Les Ostendais étaient d'ailleurs proches de doubler la mise avant la mi-temps mais Makhtar Gueye perdait son face à face avec Arnaud Bodart (43e). Au retour des vestiaires, Michel-Ange Balikwisha égalisait rapidement pour le Standard en reprenant dans un angle compliqué une frappe stoppée par Guillaume Hubert (47e). Une mauvaise appréciation de Gojko Cimirot offrait le ballon à Sakala qui ne se priait pas pour tromper Bodart en inscrivant son onzième but de la saison (64e). Sakala était proche d'inscrire un triplé mais croisait légèrement trop sa frappe après avoir parcouru tout le terrain ballon au pied (78e). Les Standarmen passaient la fin de match à presser, sans parvenir à inquiéter outre mesure Hubert jusqu'à la dernière possibilité du match où Merveille Bokadi surgissait dans la surface et trompait Hubert in extremis (90e+5). Grâce à ce point miraculeux, les Liégeois reviennent à hauteur du Sporting d'Anderlecht à la 4e place ex-aequo avec 37 points chacun. Ostende rate l'opportunité de rattraper l'Antwerp mais reste 3e avec 38 points. (Belga)