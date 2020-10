Le Standard et le Club de Bruges se sont quittés sur un partage 1-1 samedi soir à Sclessin dans le match au sommet de la 9e journée du championnat de Belgique de football. Les Brugeois, 19 points, au compteur, rejoignent Charleroi en tête du classement, tandis que le Standard, 18 points, est 4e.Malgré plusieurs occasions liégeoises en première période, c'est le Club de Bruges qui menait 0-1 à la mi-temps, après avoir concrétisé sa seule grosse occasion à la 40e minute. Dennis centrait en retrait pour Diatta qui fusillait Bodart pour ouvrir le score. Bruges fut bien près de réaliser le break à la 58e sur une tête de Lang, mais Bodart parvenait à dévier le ballon sur le poteau. Quelques minutes plus tard, l'arbitre sifflait penalty pour le Standard après que Mechele a accroché Vanheusden dans la surface de réparation. Lestienne se chargeait de botter le penalty, que Mignolet déviait. Lestienne était à la réception du ballon mais envoyait alors le cuir dans la tribune. Lestienne fit trembler les filets brugeois à la 77e minute mais le but était annulé après intervention du VAR pour un hors-jeu d'Oularé au début de l'action. L'arbitre accordait un nouveau penalty aux Rouches en fin de rencontre, après que Rits a touché le ballon du bras, et après avoir visionné les images video. Gavory trompait Mignolet et arrachait un point in extremis (90e+3). Au classement, avec 19 unités, Bruges rejoint le leader Charleroi, qui se rend à Genk dimanche. Le Standard pointe au 4e rang avec 18 points, le même nombre que le Beerschot, qui a surclassé Saint-Trond (6-3) plus tôt dans la soirée. (Belga)