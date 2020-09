Le Standard s'est incliné 1-0 sur la pelouse d'Oud-Heverlee Louvain samedi dans le cadre de la 5e journée du championnat de Belgique de football. C'est la première défaite de la saison pour les Rouches,Les Liégeois se sont retrouvés réduits à dix contre onze à l'heure de jeu à la suite de la seconde carte jaune de Gavory, sanctionné pour une faute d'anti-jeu sur Mercier. Un quart d'heure plus tard, Sowah ouvrait le score pour OHL en trompant Bodart d'une frappe croisé: 1-0, score final. Le Standard, qui concède sa première défaite de la saison, reste provisoirement 2e avec 10 points, à 2 unités du leader Charleroi. OHL, qui a battu le Standard pour la première fois, vient de signer un 6 sur 6 qui le place provisoirement à la 4e place avec 8 points. Plus tôt dans la journée, Ostende s'était imposé 0-1 dans les arrêts de jeu à Malines, tandis que vendredi, Eupen a décroché la première victire de sa saison en battant La Gantoise 2-1 en ouverture de la 5e journée. Une 5e journée qui se poursuit samedi soir (20h45) avec FC Bruges - Waasland-Beveren. Dimanche, Anderlecht va tenter de décrocher sa première victoire sous l'ère Vincent Kompany à l'occasion d'un duel contre le Cercle de Bruges, bonne surprise de ce début de saison. L'autre particularité du weekend réside dans le fait que les supporters peuvent à nouveau se rendre, de manière limitée, dans les stades. Dimanche encore, l'Antwerp, 4e la saison dernière, se rend au Stayen pour affronter Saint-Trond. Le Sporting de Charleroi, leader avec un bilan immaculé (12/12), tentera de poursuivre sur sa lancée. Pour y parvenir, l'équipe de Karim Belhocine devra s'imposer sur le terrain de Zulte Waregem. Courtrai, suprenant 4e, aura l'occasion de continuer à engranger des points lors de la réception de la lanterne rouge, Mouscron. Lundi, le match entre le Beerschot, 3e, et Genk, champion 2018-2019, viendra ponctuer la 5e journée. (Belga)