Malines s'est imposé 2-1 face à Mouscron dans le duel des mal-classés qui clôturait dimanche soir la 19e journée du championnat de Belgique de football.Après un but de Sandy Walsh refusé pour hors-jeu à la 5e minute, Malines a ouvert le score par Kerim Mrabti à la 38e minute. Mouscron fut bien près de revenir au score en seconde période. A la 54e minute, Faraj poussait Thoelen à la claquette pour dévier son envoi en coup de coin. Dans la foulée, le gardien malinois était sauvé par sa transversale sur un coup de tête d'Agouzoul. Da Costa alerta lui aussi Thoelen de la tête (56e) mais le portier du Kavé captait le ballon. L'égalisation mouscronnoise tomba à la 69e sur penalty, accordé après que Schoofs a touché le ballon du bras dans les 16 mètres. Mohamed se présentait au point de penalty et trompait Thoelen pour ramener l'égalité au marquoir. Malines repassa devant en fin de rencontre, Shved, monté au jeu à la 62e, trompant Koffi à la 83e minute: 2-1, score final. Mouscron, qui restait sur un 7/9, pointe à la 18e et dernière place avec 17 points, autant que Saint-Trond, qui s'est imposé 1-2 au Standard samedi, précipitant le licenciement de l'entraîneur liégeois Philippe Montanier. Malines se donne de l'air et se retrouve 13e avec 20 unités, à égalité de points avec Eupen. Waasland-Beveren, qui a pris 1 point à Genk dimanche, est 15e avec 19 points, devant le Cercle de Bruges (18). (Belga)