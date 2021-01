Le KV Malines l'a emporté avec la manière face à Eupen samedi lors de la 21e journée de Jupiler Pro League (3-0). Les Malinois restent sur un bilan de 15 points sur 18 et se donnent de l'air en bas de classement.Il fallait attendre la 25e minute pour assister à la première occasion de la partie lorsque Maria Shved rentrait dans l'axe et envoyait une frappe mal repoussée par Théo Defourny devant Geoffrey Hairemans qui ne se faisait pas prier et ouvrait le score pour le Kavé (1-0, 25e). Le même Hairemans sauvait les siens peu avant la mi-temps en repoussant sur sa ligne une tête d'Amara Baby sur corner (39e). Malines doublait la mise au retour des vestiaires, grâce à une jolie reprise de volée de Kerim Mrabti (2-0, 46e). Les Eupenois avaient tout le mal du monde à se procurer des occasion. Prevljak se montrait dangereux mais Yannick Thoelen stoppait la tentative de l'attaquant bosnien (56e). Les Malinois, quant à eux, continuaient de mettre la pression sur leur adversaire et étaient à deux doigts d'alourdir le score à l'heure de jeu mais la frappe de Hairemans était magnifiquement stoppée sur la ligne par Jonathan Heris. Ce n'était que partie remise, Igor De Camargo inscrivait le troisième but d'une subtile déviation dans le petit rectangle (3-0, 74e). Cette victoire permet aux Malinois de dépasser La Gantoise et Courtrai et de se classer 12e avec 29 points, juste derrière Eupen qui en compte 30. (Belga)