Le Standard a remporté vendredi le match d'ouverture de la 23e journée du championnat de Belgique de football contre Ostende (2-1). Mergim Vojvoda (80e, 1-1) et Kostas Laifis (89e, 2-1) ont permis aux Rouches de se hisser en quatrième position au classement avec 41 points, 11 de moins que le Club Bruges. Ostende, qui a ouvert la marque par Jelle Bataille (54e, 0-1), reste 15e (18 points).Comme Samuel Bastien a immédiatement effectué une de ses infiltrations caractéristiques, on a pu croire que le Standard a lancé la rencontre (2e). En fait, le public a eu droit à une période de jeu décousu avec Ostende, qui a même gagné un peu de terrain. Le premier tir cadré a été l'oeuvre du milieu ostendais Michiel Jonckheere, qui n'a pas trop inquiété Arnaud Bodart (9e). Avec Mehdi Carcela et Selim Amallah peu entreprenants, il était difficile d'arriver à mettre en bonne position Obbi Oularé, qui n'était en plus pas très heureux dans ses initiatives. Fabrice Ondoa, le gardien des Kustboys, n'a pas tremblé non plus sur un shot riquiqui de Maxime Lestienne (21e) et encore moins quand l'ailier du Standard lui a déposé le ballon dans les mains (26e). Le Camerounais était aussi bien aidé par le 6-3-1 adopté par Dennis Van Wijk et le rythme peu élevé imprimé par un Standard manquant de profondeur. Finalement, Ondoa a eu des frissons quand il a sorti d'un réflexe du pied un envoi de Lestienne (45e+1). Quant à Bodart, il ne s'est retroussé les manches que sur un tir de Logan Ndenbe (44e). A la reprise, le Standard a montré un autre visage notamment grâce à Carcela qui, après avoir contrôle le ballon de la poitrine, a vu son tir toucher le poteau (47e). Bodart n'a pas eu cette chance quand Bataille a devancé Nicolas Gavory pour dévier de l'extérieur du pied droit un centre d'Ari Skulason (54e, 0-1). Les Rouches ont notamment frôlé l'égalisation par Zinho Vanheusden, qui a repris de la tête un coup franc d'Amallah (62e). Finalement, Vojvoda a cisaillé le double rideau ostendais après avoir pris appui sur Carcela (80e, 1-1). Laifis a imité son équipier kosovar d'un tir à distance (89e, 2-1). (Belga)