Mouscron est allé s'imposer 0-1 sur la pelouse du Standard dans une rencontre comptant pour la 17e journée de Jupiler Pro League dimanche. Une troisième défaite de suite pour les Liégeois qui n'ont plus gagné en championnat depuis le 1er novembre.Les Liégeois, qui restaient sur un 4 sur 18, débutaient la rencontre avec de bonnes intentions mais la combinaison entre Lestienne et Oularé, sorti blessé après 10 minutes de jeu, n'aboutissait pas (2e). Malgré des tentatives de Raskin (15e) et Avenatti (20e), le Standard ne parvenait pas à inquiéter Koffi, le portier mouscronnois. En face, les 'Hurlus' prenaient confiance et ouvraient le score grâce à Xadas, oublié par la défense liégeoise, qui était à la réception d'un centre de Faraj (30e). Le Standard mettait alors plus de pression sur la défense mouscronnoise qui pouvait se reposer sur Hervé Koffi qui voyait d'abord passer un centre de Lestienne traverser le rectangle (45e+1) avant de détourner une reprise de l'ailier liégeois (45e+2). Malgré la montée de Mehdi Carcela au repos, ce sont les Mouscronnois qui se procuraient les plus belles occasions via Olinga, Hocko ou encore Xadas qui passait à deux doigts du 0-2. Dans la foulée, Bokadi pensait avoir inscrit le but de l'égalisation mais le but était finalement annulé par l'assistance vidéo (61e). Le défenseur congolais était en position hors-jeu au début de l'action. Les 'Rouches' maintenaient leur pression sur la défense de l'Excelsior qui offrait un cadeau à Lestienne qui n'en profitait pas (74e). Face à une équipe de Mouscron bien en place, le Standard manquait d'inspiration et ne parvenait pas à trouver la faille. Les Liégeois concèdent une troisième défaite de rang et n'ont plus gagné en championnat depuis le 1er novembre contre Ostende (1-0). Au classement, Mouscron (17 points) laisse la lanterne rouge et remonte à la 17e place. Le Standard, lui, chute à la 9e place avec 25 points. (Belga)