Le KV Ostende a annoncé mardi soir que Thorsten Theys était son nouveau directeur opérationnel (COO) et financier (CFO). Il est également le nouveau bras droit de Gauthier Ganaye, directeur général du KVO."Concrètement, cela signifie que Thorsten Theys va assumer la gestion quotidienne, extra-sportive et financière du club et qu'il collaborera avec Gauthier Ganaye", a écrit la phalange de D1A sur son site officiel. L'Ostendais Thorsten Theys a été impliqué dans le rachat du club par les investisseurs américains en tant que conseiller financier externe. "Je suis à cent pour cent d'accord avec la voie que les nouveaux investisseurs veulent suivre. L'objectif est de diriger le club en bon père de famille", a-t-il déclaré, cité sur le site des Kustboys. Gauthier Ganaye n'a pas hésité à confier la gestion quotidienne du club à M. Theys. "Nous avons appris à le connaître au moment des négociations et le courant est directement bien passé. Nous voulons professionnaliser le club à tous les niveaux. Nous avons beaucoup de travail mais nous sommes convaincus que Thorsten Theys est l'homme de la situation." (Belga)