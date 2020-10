Anderlecht a annoncé samedi que Landry Dimata restera au club. "Le RSCA et le club français de première division de Dijon n'ont pas trouvé d'accord", a précisé le club bruxellois dans un communiqué."Dijon m'a proposé un très beau contrat, mais malheureusement les clubs ne sont pas tombés d'accord", a déclaré Dimata. "Maintenant, je souhaite me concentrer à 100 pour-cent sur le RSC Anderlecht. Lukas Nmecha signe de bonnes prestations, mais je veux reconquérir ma place sur le terrain. Et je continue à rêver d'un Euro avec les Diables Rouges." (Belga)