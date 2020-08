Saint-Trond et Ostende se sont quittés sur un score vierge, lundi, en clôture de la troisième journée de la Jupiler Pro League. Les deux équipes ont terminé à dix après les exclusions de Jorge Teixeira (42e) et de Jelle Bataille (75e). Ari Skulason a manqué un penalty pour Ostende (72e).Saint-Trond commençait bien la rencontre avec des occasions pour Lee (3e) et Colombatto (8e). Le premier ne cadrait pas, le second trouvait Hubert sur sa route. Ostende se montrait menaçant par D'Haese (24e) et Vandendriessche (30e), sans inquiéter outre mesure Steppe. Saint-Trond se retrouvait à dix en fin de première période, suite au rouge reçu par Jorge Teixeira pour un tacle dangereux sur Sakala (42e). En seconde période, Ostende ne profitait pas de sa supériorité numérique. Ainsi, Theate ne cadrait pas sa tête en bonne position (55e). Surtout, Skulason envoyait sur le poteau un penalty qu'il s'était procuré pour une faute de Janssens (72e). Ostende était à son tour réduit à dix, Jelle Bataille écopant d'une deuxième carte jaune à un quart d'heure du terme. Après deux défaites de rang, Ostende prend son premier point de la saison, laissant La Gantoise (0) seule à la dernière place. Saint-Trond compte 4 points. Charleroi et le Beerschot sont les deux seules équipes à totaliser le maximum de points, 9, à l'issue de cette troisième journée. (Belga)