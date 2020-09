Charleroi a signé un sixième succès en autant de rencontres en venant à bout du Beerschot 3-1, vendredi, en ouverture de la 6e journée de la Jupiler Pro League. Kaveh Rezaei (29e et 87e sur penalty) et Ali Gholizadeh (55e) ont marqué pour Charleroi. Musashi Suzuki (90e+1) a réduit l'écart en fin de partie.Avec ce succès, Charleroi conforte sa première place au classement. Les Zèbres compte 6 points de plus que le Beerschot, toujours deuxième en attendant les rencontres du week-end, dont le duel dimanche entre le Standard et Courtrai, qui se partagent la troisième place avec 10 unités. (Belga)