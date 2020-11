Le Standard a arraché un point presque inespéré contre Eupen (2-2) samedi à Sclessin lors de la 13e journée de Jupiler Pro League. Réduit à dix en première période après l'exclusion d'Eden Shamir et mené au score, le club liégeois a égalisé à la dernière seconde grâce à Arnaud Bodart, monté sur une phase arrêtée.Nicolas Raskin suspendu, Selim Amallah forfait, Mehdi Carcela positif au coronavirus, Philippe Montanier a entamé la partie avec Eden Shamir dans le milieu du jeu. Contre une formation eupenoise joueuse et bien en place, le Standard n'a pas réellement inquiété Ortwin De Wolf avant la 34e minute, moment où Merveille Bope Bokadi a repris de manière acrobatique un coup franc de Collins Fai (1-0, 34e). L'avance liégeoise a été de très courte durée car, dans la foulée, Smail Prevljak a remis les équipes à égalité d'un tir croisé, bien servi dans l'intervalle par Stef Peeters (1-1, 36e). Le match a basculé à la 44e minute quand Shamir, très peu en vue, a été exclu. L'arbitre Bert Put lui a d'abord brandi un second carton jaune mais est revenu sur sa décision après intervention du VAR, estimant que son pied en avant méritait le rouge direct. Les troupes de Beñat San José ont pris le contrôle du match sur un magnifique coup franc pied gauche enroulé par Peeters dans la lucarne d'Arnaud Bodart (1-2, 57e). Les Rouches ont hérité d'une double occasion à la 66e minute sur corner mais la tête de Bokadi a trouvé De Wolf et celle d'Obbi Oularé est passée à côté. Quatre minutes plus tard, Arnaud Bodart a gagné son face à face avec Prevljak, bien lancé dans la profondeur (70e). Après un but eupenois annulé pour une position de hors-jeu, Arnaud Bodart a profité d'un coup franc à la 90e+6 pour monter. Le portier liégeois a poussé le ballon dans les filets des Pandas, permettant à son équipe de glaner un point presque inespéré. Le Standard, qui jouera jeudi contre les Polonais du Lech Poznan en Europa League, pointe à la 3e place avec 23 points au compteur, autant que Charleroi (11 matches) et le Club de Bruges (12 matches). Les Eupenois sont treizièmes (13 pts). Cette 13e journée se poursuivra avec Ostende-Antwerp et Waasland-Beveren sur le coup de 18h30. Le Club de Bruges accueillera Courtrai à 20h45. Dimanche, les Carolos recevront La Gantoise (18h15) alors que le Beerschot défiera Anderlecht dès 13h30. (Belga)