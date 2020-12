Un joueur et deux membres du staff du KV Malines ont été positifs au coronavirus, a annoncé lundi le club de Jupiler Pro Leauge. Le trio se trouve en quarantaine.Vendredi passé, Malines avait annoncé les tests positifs de Joachim Van Damme et de trois membres du staff. Des nouveaux tests ont été effectués dimanche et ont mené à trois nouvelles contaminations. "Le test du joueur doit encore être confirmé, car il a été testé faiblement positif et a peut-être déjà des anticorps dans son sang. Si c'est le cas, ce sera clair demain ou mercredi", a précisé le club. De nouveaux tests sont programmés mardi en vue du match de jeudi contre le Club Bruges. (Belga)