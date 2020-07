Le Standard a partagé 1-1 puis s'est incliné 0-1 face à Oud-Heverlee Louvain, samedi, en préparation à la nouvelle saison.Le Standard et Oud-Heverlee Louvain ont disputé deux matchs de 60 minutes. Dans le premier, Duplus a donné l'avantage à OHL (10e), Avenatti a égalisé (37e). Dans le second, Allemeersch a marqué le seul but du match pour OHL (50e). Le Cercle Bruges s'est imposé 0-1 à Courtrai. Guy Mbenza a inscrit l'unique but de la rencontre (30e). Zulte-Waregem a dominé Waasland-Beveren 5 buts à 0. Bruno (28e, sur penalty), Berahino (45e+4), Vossen (61e, sur penalty), Sissako (78e) et Sylla (83e) ont été les buteurs. Ostende s'est imposé 0-4 face au KSK Zwevezele (D2 amateurs) avec des buts de D'Haese (22e), Brachet (43e), Boonen (63e) et Berte (80e). En Proximus League, l'Union Saint-Gilloise effectuait sa première sortie sous les ordres de Felice Mazzu. Les Unionistes ont été battus 1-0 dans le derby contre le Crossing Schaerbeek (D3 amateurs). (Belga)