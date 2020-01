L'Antwerp s'est imposé à domicile dimanche face à Zulte Waregem (2-1) en clôture de la 23e journée de Jupiler Pro League. Dieumerci Mbokani a inscrit le but de la victoire à treize minutes du terme sur penalty. Les Anversois rejoignent La Gantoise à la deuxième place du classement avec 45 points. Zulte Waregem, huitième avec 31 points, reste à trois unités de la sixième place occupée par Genk.Zulte Waregem avait pourtant démarré la rencontre de la meilleure des manières. Les troupes de Francky Dury ouvraient, en effet, le score dès la treizième minute de jeu grâce à une frappe enroulée de Gianni Bruno. L'Antwerp répondait cependant à la 32e par l'intermédiaire du défenseur portugais Buta. En seconde période, les Anversois devaient attendre la 77e minute de jeu pour faire la différence. Buta, à nouveau, s'infiltrait dans le rectangle et était arrêté fautivement par le défenseur de Zulte Henrik Bjordal. Mbokani ne se faisait pas prier et plaçait le cuir au fond des filets (77). (Belga)