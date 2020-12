Zulte Waregem s'est imposé 1-0 face au Cercle Bruges, samedi, lors de la 19e journée du championnat de Belgique de football, rebaptisé Younited League le temps d'un week-end. Jean-Luc Dompé a inscrit l'unique but du match (83e). Kevin Hoggas a loupé le penalty de l'égalisation en toute fin de rencontre (89e).L'occasion la plus dangereuse de la première période est à mettre à l'actif de Zulte Waregem: à la 20e minute, une frappe lointaine de Kainourgios échouait sur la transversale, après une déviation décisive de Didillon, le gardien brugeois. Deux minutes plus tard, Marcelin repoussait juste avant la ligne une tête de Taravel. En seconde période, les locaux se montraient dangereux via Govea (47e) et Deschacht (61e). Le Cercle gaspillait coup sur coup deux énormes possibilités par Hoggas (75e) et Musaba (76e). A la 79e, Musaba voyait sa tentative être repoussée par l'extérieur du poteau. Le but tombait à la 83e minute. Deschacht lançait en profondeur Dompé. Ce dernier filait à toute vitesse vers le but et tirait, Didillon ne pouvait que toucher le ballon, qui terminait au fond des filets. A une minute du terme, le Cercle héritait d'un penalty pour une faute de Marcq sur Hotic. Bostyn repoussait du pied le penalty d'Hoggas, qui récupérait le ballon mais l'envoyait sur le poteau. Zulte Waregem remonte en douzième position avec 21 points, devant Eupen (20), battu 3-0 par le Club Bruges en ouverture de ce 'Boxing Day', et le Cercle (18). Les Brugeois concèdent un sixième revers de rang. (Belga)