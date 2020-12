L'entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp a été désigné Entraîneur de l'année 2020 jeudi à l'occasion de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards, qui s'est tenue de manière virtuelle.Jurgen Klopp, élu pour la deuxième année de suite, a été sacré champion d'Angleterre cette année avec Liverpool, le premier titre des Reds depuis 30 ans. Les deux autres nominés étaient l'Argentin Marcelo Bielsa, qui a décroché une promotion en Premier League avec Leeds, et l'Allemand Hansi Flick, champion d'Allemagne et d'Europe avec le Bayern Munich. La sélectionneuse des Pays-Bas Sarina Wiegman a reçu pour sa part le trophée du meilleur coach pour une équipe féminine. Les lauréats sont désignés par un vote des capitaines et sélectionneurs des équipes nationales, d'un groupe de plus de 200 journalistes, ainsi que des supporters consultés en ligne du 25 novembre au 9 décembre. (Belga)