Jusqu'à 190.000 personnes pourraient mourir du coronavirus pendant la première année de la pandémie en Afrique si la maladie n'est pas contrôlée. De même, 26 % du milliard d'habitants du continent pourraient être infectés par le Covid-19, a indiqué jeudi le responsable pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé, Matshidiso Moeti, lors d'une conférence de presse."Cela peut arriver si les mesures prises pour endiguer le virus ne fonctionne pas", poursuit le responsable. De nombreux pays ont déjà pris de telles mesures et certains comme l'Afrique du Sud, les renforcent encore. L'OMS redoute que le coronavirus se propagera lentement au sein des 47 pays africains qu'ailleurs dans le monde ce qui fait que le continent pourra être confronté plus longtemps au virus. Les pays africains doivent également se montrer proactifs. "Nous devons tester, dépister, isoler et traiter." Les autorités sanitaires ont recensé jusqu'à présent plus de 52.100 contaminations au coronavirus confirmées et plus de 2.000 décès en Afrique. La pandémie a également de graves conséquences économiques pour de nombreux Africains. (Belga)