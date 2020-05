"De la vidéoconférence aux conclusions numériques: la justice continue de déployer la numérisation", assure lundi après-midi le cabinet du ministre Koen Geens. Deux associations d'avocats --avocats.be et advocaat.be-- appellent dans une lettre ouverte à une meilleure utilisation de l'informatique dans l'exercice de la justice.Les avocats proposent notamment "l'utilisation de l'informatique (vidéoconférences, par exemple) pour remplacer nombre de déplacements absolument inutiles". Depuis début mai, 6.362 détenus ont déjà pu discuter avec leur famille par le biais de la "visite vidéo", selon les services du ministre de la Justice. Le nombre de documents de procédure introduit sous forme numérique a également atteint un record absolu en avril, avec 97.918 documents, affirment-ils. Actuellement, on compte 6.138 collaborateurs du SPF Justice aptes à travailler avec Cisco Webex, un outil dédié aux réunions numériques sécurisées, assure le cabinet Geens. Près de 75% d'entre eux en ont déjà fait un usage actif. Le mois dernier, 19.330 réunions ont été organisées de la sorte, représentant quelque 44.455 participants. En outre, la première audience en ligne, à savoir une audience correctionnelle qui s'est tenue le 30 mars au tribunal de Malines, a également eu lieu par le biais de Webex. Cela a permis au détenu de suivre l'audience depuis un ordinateur portable en prison afin de ne pas risquer une contamination. Enfin, le nombre de documents de procédure qui peuvent être soumis par voie numérique a également doublé l'année dernière, passant de 30.000 à 60.000 par mois, avec un record absolu de près de 100.000 en avril 2020. Grâce à l'application e-Deposit, citoyens et avocats peuvent introduire numériquement leurs requêtes, documents, lettres d'accompagnement, conclusions, ... afin de les ajouter à leur dossier numérique. (Belga)